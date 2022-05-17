«Ювентус» предложил Погба трёхлетний контракт с зарплатой в € 7,5 млн
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Туринский «Ювентус» сделал контрактное предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. Итальянский клуб предлагает футболисту контракт на три года с зарплатой в € 7,5 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что интерес к французу также проявляет «Пари Сен-Жермен».
Напомним, в нынешнем сезоне Погба принял участие в 27 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами.
Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл за туринцев 178 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.
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