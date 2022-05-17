Погба отреагировал на уход Кьеллини из «Ювентуса»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, ранее выступавший за «Ювентус», отреагировал на уход Джорджо Кьеллини из туринского клуба.

«Какая фантастическая карьера Джорджо Кьеллини! Для меня было большой честью делить поле с вами, феноменальным игроком и замечательным человеком», — написал Погба в своих соцсетях.

Напомним, 12 мая Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса» по завершении сезона после 17 лет выступлений за клуб.

Джорджо Кьеллини стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 560 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

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