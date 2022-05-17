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Погба отреагировал на уход Кьеллини из «Ювентуса»

Погба отреагировал на уход Кьеллини из «Ювентуса»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, ранее выступавший за «Ювентус», отреагировал на уход Джорджо Кьеллини из туринского клуба.

«Какая фантастическая карьера Джорджо Кьеллини! Для меня было большой честью делить поле с вами, феноменальным игроком и замечательным человеком», — написал Погба в своих соцсетях.

Напомним, 12 мая Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса» по завершении сезона после 17 лет выступлений за клуб.

Джорджо Кьеллини стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 560 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

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