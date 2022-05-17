Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Бывший футболист сборной Словакии, «Зенита», «Ливерпуля» и ряда других клубов Мартин Шкртел объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 37 лет, информирует Sport Aktuality.
Сейчас Шкртел выступает за «Спартак» из Трнавы. Ближайший матч чемпионата Словакии, который состоится 21 мая, станет последним в профессиональной карьере Мартина. О своём уходе из футбола Шкртел объявил на предматчевой пресс-конференции со слезами на глазах. По его словам, главная причина завершения карьеры – проблемы со здоровьем.
Шкртел начинал карьеру на родине, а в 2004 году перешёл в «Зенит», с которым впоследствии стал чемпионом России. После трёх с половиной лет в Санкт-Петербурге он перебрался в «Ливерпуль», где провёл следующие восемь с половиной лет. После этого Мартин играл за «Фенербахче», подписал, но почти сразу расторг контракт с «Аталантой», а с 2019 года защищал цвета «Истанбула». В сборную Словакии игрок вызывался с 2004 по 2019 год.
Самые глупые футбольные татуировки:
- 17 мая 2022
-
16:09
-
16:04
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:44
-
15:36
-
15:34
-
15:14
-
15:14
-
15:07
-
15:02
-
15:01
-
14:53
-
14:53
-
14:34
-
14:19
-
14:16
-
14:08
-
14:05
-
14:02
-
14:01
-
13:58
-
13:57
-
13:49
-
13:28
-
13:22
-
13:17
-
13:09
-
13:03
-
13:03
-
12:58
-
12:50