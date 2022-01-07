Они ещё играют?! Бывшие звёзды РПЛ до сих пор в порядке, несмотря на возраст

В РПЛ мы наблюдали меняющуюся экономическую реальность – в разное время мощные закупки совершали «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Рубин». Зачастую звёзды быстро уезжали обратно. Но так или иначе оставляли след в истории лиги.

Мы собрали 8 крутых легионеров РПЛ, которые до сих пор не завершили карьеру.

Матьё Вальбуэна, 37 лет («Олимпиакос»)

В 2014-м «Динамо» отправило 15 млн в «Марсель» за лидера, который заслужил там даже закреплённый за собой номер. Вальбуэна профессионально принял новый вызов и два сезона по максимуму выкладывался в России. Уже потом у «Динамо» начались финансовые проблемы и исключение из еврокубков. Вальбуэна ушёл за совсем небольшие деньги в «Лион», дальше была Турция и в 2020-м переход в «Олимпиакос». В нынешнем сезоне француз сыграл только 8 матчей. Его контракт заканчивается летом 2022-го и, вероятно, не будет продлён.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Getty Images

Маркос Рохо, 31 год («Бока Хуниорс»)

В 2010-м юный аргентинец приехал в «Спартак» и, кажется, делал всё, лишь бы не играть в футбол. Постоянно лечился, при первой возможности улетал в Аргентину, много тусил и забивал на клубные санкции. В итоге за два года у него набралось только 8 матчей в первой команде. В 2012-м «Спартак» сплавил его в «Спортинг», там он взялся за ум и через два года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Российский клуб даже хорошо заработал на проценте от продажи.

Шесть лет в «МЮ» получились разными, но ключевым защитником команды он так не стал. Неудивительно, что в 2020-м Рохо уехал в аренду в Аргентину. А в начале этого года полноценно перешёл в «Боку». Но, судя по всему, футбол для него снова перестал стоять на первом месте.

Фото: «Чемпионат»/Hernan Cortez/Getty Images

Мартин Шкртел, 37 лет («Спартак», Трнава)

Сейчас в это сложно поверить, но ещё 12 лет назад переход игрока из «Зенита» в «Ливерпуль» не казался чем-то грандиозным. Шкртел приехал в Петербург во время Петржелы, быстро стал основным и за четыре сезона сыграл больше 100 матчей. Это отметили в Англии, в «Зенит» перечислили € 6,5 млн, и Шкртел поехал играть к Бенитесу.

Восемь лет в «Ливерпуле», пять – в Турции… Но Шкртел настолько любит футбол, что никак не может закончить. В этом году он подписал контракт со «Спартаком» из Трнавы и комфортно двигается в чемпионате Словакии.

Фото: «Чемпионат»/fcspartaktrnava.com

Ян М'Вила, 31 год («Олимпиакос»)

В 2013-м «Рубин» не только насыпал очень много денег «Ренну» за 23-летнего игрока сборной Франции, но и самому футболисту предложил жирный контракт — на € 3 млн. Более-менее полноценными в России у француза получились только первый и последний сезоны. Между ними футболист заскучал и постоянно просился обратно в Европу. Сначала была аренда в «Интер», потом – в «Сандерленд». Только в 2017-м «Рубин» избавился от тяжеловесного с финансовой точки зрения игрока, но нисколько на нём не заработал. Футболист пожаловался в УЕФА, что не получает зарплату несколько месяцев, и «Рубин» расторг с ним соглашение по обоюдному согласию.

В «Сент-Этьене» такой зарплаты ему никто не дал, поэтому он там не задержался и в 2020-м подписал контракт с «Олимпиакосом». В Греции и играет до сих пор.

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»/Getty Images

Вагнер Лав, 37 лет (без клуба)

Последний раз бразилец играл в России в 2013-м, на полгода вернувшись в ЦСКА. После переехал в Китай на очень выгодный контракт, дальше – Бразилия, Франция, Турция. Казалось, Вагнер вот-вот закончит, но в 2020-м неожиданно появилась информация о его возвращении в ЦСКА. Клуб не договорился с игроком, поэтому Вагнер поехал в соседний Казахстан, где на хорошем уровне отыграл два сезона.

Сейчас он вновь в раздумьях. А в России пишут о возможном переходе в «Химки».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/fckairat.com

Халк, 35 лет («Атлетико Минейро»)

Бывший игрок «Зенита» удивителен. Казалось, за четыре года в Китае он окончательно убьёт в себе профи. Но совсем нет: в этом году Халк вернулся в Бразилию и стал лучшим нападающим, бомбардиром и игроком сезона. Не исключено, что про него вспомнят и в контексте сборной Бразилии. И если сохранит такую же форму, может попасть в заявку на ЧМ-2022.

Интересно, что в начале года появлялась информация, что Халк может вернуться в «Зенит». Однако клуб не сделал ничего, чтобы это случилось. Теперь в Петербурге, возможно, жалеют об этом.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»/Buda Mendes/Getty Images

Хави Гарсия, 34 года («Боавишта»)

Ещё одна топ-звезда, приехавшая в «Зенит» к Андре Виллаш-Боашу, сейчас доигрывает в Португалии. У Гарсии был опыт выступлений за «Реал» и «Манчестер Сити», но в 2014-м он оказался в Петербурге. После трёх мощных сезонов в России последовало возвращение обратно в Испанию, но на этот раз – в «Бетис».

В 2020-м Гарсия почти перестал попадать в состав и уехал заканчивать в Португалию. Но когда именно это произойдёт, неизвестно. Пока полузащитник явно не наигрался.

Александр Епуряну, 35 лет («Истанбулспор»)

Защитник из Молдавии впервые появился в РПЛ в 2008 году: «Москва» заплатила за него 1 млн «Шерифу». В итоге в России он отыграл 7 лет – после были «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи». В 2014-м Епуряну уехал в Турцию и с тех пор выступает только там.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/Getty Images

Его актуальный контракт с «Истанбулспором» истекает летом 2022-го. Не исключено, что он будет продлён.