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Черчесов: футболисты говорят обо мне «hard»? Я бы это перевёл как «харт» — «сердечный»

Черчесов: футболисты говорят обо мне «hard»? Я бы это перевёл как «харт» — «сердечный»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на то, что футболисты венгерской команды в ходе общения со СМИ назвали его достаточно жёстким специалистом.

«Жёсткий Черчесов – это тот, который не даёт футболисту дать слабину. Это называется жёсткий или требовательный?

Футболисты произносили слово «hard» на английском по отношению ко мне? «Харт» можно перевести как «сердце». Смотря кто что услышал. Может, они говорили на меня «сердечный», а вы услышали «хард» — «жёсткий» (улыбается)», — сказал Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч».

Напомним, под руководством Станислава Черчесова «Ференцварош» оформил золотой дубль, добыв трофеи чемпионата и Кубка Венгрии. Российский специалист возглавил команду в декабре 2021 года.

У Черчесова два титула в Венгрии! А футбол там политизирован ещё больше, чем в России У Черчесова два титула в Венгрии! А футбол там политизирован ещё больше, чем в России
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