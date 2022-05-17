«Вест Хэм» готовит новый контракт для нападающего Джаррода Боуэна
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«Вест Хэм» хочет удержать в своём составе нападающего Джаррода Боуэна и собирается предложить ему новый контракт. Об этом сообщает Daily Mail.
25-летний футболист в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги стал первым игроком со времён Паоло Ди Канио, который достиг двузначного числа голов и передач за команду в одном сезоне.
Английский форвард записал на свой счёт 12 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за «Вест Хэм» в чемпионате Англии сезона-2021/2022.
Контракт Джаррода Боуэна с клубом действует до лета 2025 года. Он перешёл в стан лондонского «Вест Хэма» в 2020 году из «Халла».
«Вест Хэм» после 37 сыгранных туров занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков.
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