Боатенг — о возможном уходе Левандовского из «Баварии»: можно достичь соглашения без драмы

Защитник «Лиона» Жером Боатенг, ранее выступавший за «Баварию», поделился мнением о возможном уходе нападающего Роберта Левандовского из немецкого клуба.



«Этого можно было ожидать, учитывая последние события. Для такого игрока, как Роберт, закономерно в итоге захотеть попробовать что-то новое. У всех нас были такие мысли и периоды. Думаю, обе стороны могут прийти к соглашению без лишней драмы. Это сложно, но теперь, на пороге летнего трансферного окна, есть время, чтобы найти хорошее решение для обеих сторон», — приводит слова Боатенга Sky Germany.

Напомним, Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона и перейти в «Барселону».