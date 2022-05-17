Боатенг — о возможном уходе Левандовского из «Баварии»: можно достичь соглашения без драмы

Защитник «Лиона» Жером Боатенг, ранее выступавший за «Баварию», поделился мнением о возможном уходе нападающего Роберта Левандовского из немецкого клуба.
«Этого можно было ожидать, учитывая последние события. Для такого игрока, как Роберт, закономерно в итоге захотеть попробовать что-то новое. У всех нас были такие мысли и периоды. Думаю, обе стороны могут прийти к соглашению без лишней драмы. Это сложно, но теперь, на пороге летнего трансферного окна, есть время, чтобы найти хорошее решение для обеих сторон», — приводит слова Боатенга Sky Germany.
Напомним, Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона и перейти в «Барселону».
- 17 мая 2022
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:17
-
18:17
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:04
-
16:48
-
16:41
-
16:34
-
16:23
-
16:19
-
16:09
-
16:04
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:44
-
15:36
-
15:34
-
15:14
-
15:14
-
15:07
-
15:02