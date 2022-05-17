Агент Гбамена опроверг информацию, что футболист покинет ЦСКА после матча с «Ростовом»

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, права на которого принадлежат «Эвертону», прокомментировал слухи об отъезде игрока во Францию после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».
«Гбамен отправится во Францию после матча с «Ростовом» и покинет ЦСКА? Это неправда», — сказал Колиньон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил в своём телеграм-канале, что игрок покинет команду по окончании сезона.
Напомним, Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи. Свой гол игрок забил в ворота «Рубина».
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