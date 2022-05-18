Нападающий «Аталанты» может перебраться в «Ювентус»

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель может перебраться в «Ювентус». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, колумбиец может заменить в клубе другого южноамериканца — Пауло Дибалу, который по окончании сезона покинет «старую синьору».
Соглашение Мурьеля с «Аталантой» истекает в июне 2023 года. Рыночная стоимость колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн. Нападающий выступает за «Аталанту» с 2019 года, перейдя из испанской «Севильи».
В текущем сезоне Мурьель сыграл за клуб из Бергамо в 39 матчах во всех турнирах, забив 18 голов, а также отдав восемь голевых передач.
После 37 матчей «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 59 очков. «Ювентус» (70) находится на четвёртой позиции.
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