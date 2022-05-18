Денис Черышев провёл прощальный ужин с футболистами «Валенсии»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл прощальный ужин с партнёрами по команде, сообщает AS.



Действующее соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до лета 2022 года и не будет продлено. Таким образом, Черышев сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

Фото: соцсети Хауме Доменека

Напомним, Черышев перешёл в «Валенсию» из мадридского «Реала» на правах аренды в феврале 2016 года, а летом покинул клуб. Через два года полузащитник вернулся в «Валенсию», перейдя на правах аренды из «Вильярреала». В 2019 году клуб выкупил контракт российского футболиста.

В нынешнем сезоне 31-летний Черышев принял участие в 16 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу.

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