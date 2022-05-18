Мужчина напал на капитана «Шеффилда» после поражения от «Ноттингем Форест» и был арестован

Капитан «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп подвергся нападению со стороны болельщика после ответного полуфинального матча плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу с «Ноттингем Форест» (1:2, пенальти 3:2). Мужчина, который напал на Шарпа, был арестован. Об этом сообщает BBC.
Болельщики прорвались на поле после окончания серии пенальти. Фанаты «Ноттингем Форест» праздновали вместе с командой выход в финал плей-офф за продвижение в английскую Премьер-лигу.
Билли Шарп стоял на кромке поля. Участия в матче он не принимал, поскольку был травмирован. Один из болельщиков на полном ходу врезался в капитана «Шеффилд Юнайтед» и сбил того с ног. Полиция вычислила нападавшего и арестовала его.
«Ноттингем Форест» сыграет с «Хаддерсфилдом» в матче за выход в АПЛ сезона-2022/2023.
- 18 мая 2022
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:33
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:05
-
10:59
-
10:47
-
10:47
-
10:38
-
10:34
-
10:28
-
10:21
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:29
-
09:27
-
09:18
-
09:16
-
09:00
-
08:32
-
08:23
-
07:20
-
07:08
-
06:54
-
05:41
-
05:22
-
04:46
-
04:38