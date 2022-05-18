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Мужчина напал на капитана «Шеффилда» после поражения от «Ноттингем Форест» и был арестован

Мужчина напал на капитана «Шеффилда» после поражения от «Ноттингем Форест» и был арестован
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Капитан «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп подвергся нападению со стороны болельщика после ответного полуфинального матча плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу с «Ноттингем Форест» (1:2, пенальти 3:2). Мужчина, который напал на Шарпа, был арестован. Об этом сообщает BBC.

Болельщики прорвались на поле после окончания серии пенальти. Фанаты «Ноттингем Форест» праздновали вместе с командой выход в финал плей-офф за продвижение в английскую Премьер-лигу.

Билли Шарп стоял на кромке поля. Участия в матче он не принимал, поскольку был травмирован. Один из болельщиков на полном ходу врезался в капитана «Шеффилд Юнайтед» и сбил того с ног. Полиция вычислила нападавшего и арестовала его.

«Ноттингем Форест» сыграет с «Хаддерсфилдом» в матче за выход в АПЛ сезона-2022/2023.

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