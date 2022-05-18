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Блинд: тен Хагу нужна поддержка руководства в «Манчестер Юнайтед»

Блинд: тен Хагу нужна поддержка руководства в «Манчестер Юнайтед»
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Защитник сборной Нидерландов и «Аякса» Дейли Блинд поделился мнением о назначении наставника амстердамского клуба Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Эрик тен Хаг — отличный парень. Конечно, это непростая работа, но он не избегает её. Он принимает вызов. Я уверен в его успехе в «Манчестер Юнайтед», но ему нужна поддержка руководства клуба. В «Аяксе» за ним стояли ван дер Сар и Овермарс. Они были с ним даже в плохие времена.

Тен Хаг ничего не оставляет на волю случая. Иногда он собирал нас перед матчами с соперниками, которых мы автоматически недооценивали. Мы считали, что перед такими встречами нам не нужно 45-минутные собрания, но он подходит к каждой игре одинаково и подробно разбирает всех соперников», — приводит слова Блинда Goal.com.

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