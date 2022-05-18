Участвуй в «Марафоне чемпионов», выигрывай форму победителей РПЛ, Серии А и АПЛ!
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«Чемпионат» запускает серию конкурсов «Марафон чемпионов»! В течение месяца мы разыграем футболку «Зенита», который занял первое место в Российской Премьер-Лиге, форму победителей чемпионатов Англии и Италии, где борьба за трофеи продолжается до последнего тура, майку обладателя Кубка России по футболу и другие крутые призы.
Первый розыгрыш уже стартовал: выиграй форму чемпиона Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 – ФК «Зенит». Заходи в наш телеграм-канал, читай условия участия в розыгрыше и получи футболку сине-бело-голубых.
Подписывайся на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить старт следующих розыгрышей, внимательно читай правила и выигрывай форму любимого клуба и другие подарки «Марафона чемпионов»!
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