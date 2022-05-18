Роман Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по продаже «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович и правительство Великобритании согласовали все юридические формальности, необходимые для продажи клуба, сообщает Вloomberg. По данным источника, юристы Абрамовича и правительства договорились по вопросу долга клуба в размере € 2 миллиарда перед российским функционером.



Абрамович хотел списать долг сразу после выставления «Челси» на продажу, но санкции правительства Великобритании заблокировали этот процесс из-за замороженных счетов.



Несмотря на то, что «Челси» более недели назад подписал соглашение о продаже клуба консорциуму, который возглавляет Тодд Боули, переговоры с правительством зашли в тупик из-за судьбы кредита в € 2 млрд (£ 1,6 млрд). Лагерь Абрамовича за последние две недели опубликовал два заявления, в которых отрицал, что он отказывается от обещания простить долг. Однако инсайдеры сообщили, что закулисные отношения становятся всё более напряжёнными по мере того, как время для достижения соглашения истекает.

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