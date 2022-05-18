Д. Реднапп: никто не должен получать в «Ливерпуле» больше ван Дейка, даже Салах

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп выразил мнение, что мерсисайдский клуб способен найти замену нападающему Мохамеду Салаху, если египтянин решит уйти из клуба.
«У игроков есть власть из-за их ситуаций с контрактами. Если у вас осталось пять лет по контракту, вы мало что можете сделать. Одно в «Ливерпуле» я хорошо усвоил — когда у тебя всё хорошо, о тебе позаботятся. Клуб хочет вознаградить тебя, а не тратить время зря.
Я уверен, что Салаху предложили огромную сумму денег, но иногда возникает вопрос: «А что, если «Ливерпуль» даст Мо столько, сколько хочет ван Дейк?» Для меня Вирджил — самый важный игрок клуба. Считаю, что никто не должен получать больше ван Дейка в клубе, даже Салах. «Ливерпуль» может найти другого Салаха, но другого ван Дейка — нет», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.
- 18 мая 2022
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