Жозе Моуринью хочет убедить Пауло Дибалу перейти в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в составе своей команды нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу. Аргентинец покинет клуб по окончании этого сезона на правах свободного агента, и Моуринью хочет попытаться убедить игрока присоединиться к римскому клубу. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, «Интер» по-прежнему остаётся фаворитом на подписание аргентинского форварда.
Также в числе претендентов на Дибалу, в случае если он решит покинуть Серию А, называются «Тоттенхэм», «Арсенал» и мадридский «Атлетико».
Отмечается, что Моуринью собирается не только убедить нападающего, но и попытается надавить на руководство «Ромы», дав им понять, что трансфер этого игрока является ключевым для португальского наставника.
В том случае, если трансфер аргентинца состоится, почти наверняка «Рому» покинет Николо Дзаньоло, которым интересуется туринский «Ювентус».
Также в сообщении говорится, что легенда «Ромы» Франческо Тотти является большим поклонником Пауло Дибалы.
- 18 мая 2022
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