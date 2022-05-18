Жозе Моуринью хочет убедить Пауло Дибалу перейти в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в составе своей команды нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу. Аргентинец покинет клуб по окончании этого сезона на правах свободного агента, и Моуринью хочет попытаться убедить игрока присоединиться к римскому клубу. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «Интер» по-прежнему остаётся фаворитом на подписание аргентинского форварда.

Также в числе претендентов на Дибалу, в случае если он решит покинуть Серию А, называются «Тоттенхэм», «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

Отмечается, что Моуринью собирается не только убедить нападающего, но и попытается надавить на руководство «Ромы», дав им понять, что трансфер этого игрока является ключевым для португальского наставника.

В том случае, если трансфер аргентинца состоится, почти наверняка «Рому» покинет Николо Дзаньоло, которым интересуется туринский «Ювентус».

Также в сообщении говорится, что легенда «Ромы» Франческо Тотти является большим поклонником Пауло Дибалы.