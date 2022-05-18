Клубы ФНЛ дома проведут первые стыковые матчи за право выхода в РПЛ
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Сегодня, 18 мая, состоялась жеребьёвка, на которой определились хозяева и гости первых стыковых матчей за право выхода в Российскую Премьер-Лигу, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Команды Футбольной национальной лиги проведут первые стыковые матчи дома. Первые две встречи состоятся 25 мая, а ответные – 28 мая.
В данный момент в РПЛ в зоне стыковых матчей на 13-й строчке находятся подмосковные «Химки», у которых 29 очков за тур до окончания чемпионата. Казанский «Рубин» располагается на 14-м месте в таблице, у него 29 очков.
В Футбольной национальной лиге в зоне переходных матчей находятся воронежский «Факел» (71) – третье место в таблице – и СКА-Хабаровск (65) – четвёртая строчка.
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