В «Факеле» рассказали о бюджете клуба и трансферных планах на фоне возможного выхода в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о клубном бюджете и трансферных планах на лето.

Беседу Асхабадзе с журналистом передаёт «РБ Спорт».

Журналист: Есть ли ясность по бюджету на будущий год? Он будет увеличен?



Асхабадзе: У нас есть ясность в том плане, что имеем подписанные контракты с некоторыми партнёрами плюс помощь, которую оказывает область. Ведём расчёты, исходя из того, в какой лиге будем играть. Если остаёмся в ФНЛ, бюджет не изменится. Если в РПЛ, то я не знаю порядка распределения средств от коммерческих доходов лиги.



Журналист: Какой у вас сейчас бюджет?



Асхабадзе: Один из средних в лиге — порядка 300 млн рублей.



Журналист: Учитывая ваш опыт работы в «Спартаке», летом попытаетесь взять игроков из системы этого клуба?

Асхабадзе: Если окажемся в РПЛ, можем рассматривать любых игроков из любых команд. Но это не должно идти в ущерб клубу. Ситуация экономическая сложная, и должно совпасть несколько условий. Если это игрок в аренде, мы его готовы развивать и затем иметь процент с будущей продажи, то рассматриваем. Если это просто аренда, это вряд ли интересно.



Журналист: То есть на трансферы у вас ноль?



Асхабазде: Ноль. Даже если выходим в РПЛ, по уставной деятельности, которая утверждена наблюдательным советом во главе с губернатором, у нас стоит ноль. Если только мы заработаем много денег на коммерции, возможно, мы их потратим на трансферы. Но я точно 10 раз подумаю, чтобы эти деньги потратить на трансферы, а не на что-то другое, связанное с развитием.



После 37 сыгранных туров «Факел» располагается на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 71 очко. Воронежцы обеспечили себе участие в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу, но также могут побороться за прямую путёвку в РПЛ.