Гончаренко: Фернандес — легенда ЦСКА наравне с Акинфеевым, Игнашевичем и Березуцкими

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о приостановке карьеры защитника московского клуба Марио Фернандеса.

«Мы все знаем человеческие и игровые качества Марио. Как он выглядел за сборную, сколько и как он играл за ЦСКА… Это один из лучших, если не лучший игрок, с кем я работал. Не совершает ошибки в защите, а в атаке эффективен. Невероятный футболист. Временами он своим и примером, и видом заводил всю команду. Показывал всем, как должен выглядеть настоящий игрок.



Марио — настоящая легенда, точно наравне с братьями Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым. Великолепная карьера!» — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Марио Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 29 матчей и отметился двумя голами. Соглашение Фернандеса с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024. У защитника армейцев есть российское гражданство.