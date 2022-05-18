Матч 30-го тура РПЛ «Динамо» — «Сочи» обслужит Владимир Москалёв

Назначены бригады арбитров, которые будут работать на матчах 30-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РПЛ. Отметим, что все встречи начнутся в одно время – 21 мая в 17:00 мск.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Кирилл Силантьев; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Николай Левников.
«Динамо» – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Рубин» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мацюра.
«Арсенал» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Сергей Французов.
«Нижний Новгород» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Химки» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
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