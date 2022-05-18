Александр Овечкин посетит матч 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», трёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин посетит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Сочи».

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин посетит матч «Динамо» — «Сочи». Он также совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча (это традиция на динамовской арене). А ещё мы пригласили Овечкина поболеть за нас в финале Кубка России.



Овечкин начал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет. Сейчас Александр — капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», трёхкратный чемпион мира по хоккею. Овечкин старается посещать игры родного «Динамо» в то время, когда находится в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.