Киллиан Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1
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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе признан лучшим игроком в сезоне-2021/2022 в Лиге 1, сообщает пресс-служба чемпионата Франции.
Мбаппе получил эту награду уже третий год подряд. Его главными конкурентами называли Виссама Бен-Йеддера и Мартина Терьера. Но наград вновь досталась форварду «ПСЖ».
Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.
Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются убедить французского форварда подписать контракт с командой.
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