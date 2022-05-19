Киллиан Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе признан лучшим игроком в сезоне-2021/2022 в Лиге 1, сообщает пресс-служба чемпионата Франции.



Мбаппе получил эту награду уже третий год подряд. Его главными конкурентами называли Виссама Бен-Йеддера и Мартина Терьера. Но наград вновь досталась форварду «ПСЖ».



Напомним, в нынешнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.



Ранее сообщалось, что парижане всё ещё пытаются убедить французского форварда подписать контракт с командой.