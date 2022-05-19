Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 30-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Напомним, в субботу, 21 мая, «Зенит» проведёт выездной матч с нижегородцами.

«Что касается «Нижнего Новгорода» — это очень крепкая и боевая команда, с которой никому не легко играть. Все матчи с «Нижним» проходят достаточно сложно. Нас ждёт непростой матч. У нас своя задача, у «Нижнего» — своя. Мы хотим выходить, играть и стараться побеждать в каждом матче. Уверен, игроки, которые выйдут на поле, приложат максимум усилий, чтобы победить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).