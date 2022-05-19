Семак — о структуре проведения следующего сезона: для нас это загадка на сегодняшний день

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу неопределённой структуры следующего футбольного сезона в России.

«Есть ли понимание, какова будет структура следующего сезона – календарь, количество команд, дата начала? Для нас это загадка на сегодняшний день. Ждём тех исходных данных, от которых можно будет отталкиваться при подготовке к следующему сезону. Предварительные даты начала чемпионата и матча за Суперкубок сейчас нам приблизительно известны — это 10 июля, наверное, будет. Исходя из этой даты будем планировать нашу подготовку.

«Спартак» и «Динамо» хотят перенести матч за Суперкубок? Я за то, чтобы мы знали, когда сезон начнётся. Как мы можем отпускать игроков в отпуск, если у нас ещё нет решения, когда их собирать обратно? Поэтому, конечно, надо все моменты, связанные с календарём, знать заранее», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).