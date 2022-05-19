В ЦСКА прокомментировали уход Гбамена из команды по окончании сезона

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об уходе полузащитника Жан-Филиппа Гбамена, который выступал за команду на правах аренды.

«Клуб очень благодарен Гбамену, который зимой быстро откликнулся на наше предложение, и нам в кратчайшие сроки удалось договорится и с игроком, и с его агентом, и с «Эвертоном».



Жан-Филипп сразу же закрыл важную позицию на поле, демонстрируя высокий уровень игры. Тренерский штаб также высоко оценивает вклад полузащитника в весенней части чемпионата, особенно в ярком мартовском отрезке. Без него не было бы той великолепной серии из пяти побед подряд.



Однако изначальные договорённости не предусматривали долгосрочного сотрудничества с Гбаменом по завершении арендного соглашения. Желаем Жан-Филиппу в дальнейшей карьере избегать серьёзных травм, которые преследовали его ранее. Уверены, что он сможет реализовать свой высочайший потенциал», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.