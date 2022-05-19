ЦСКА объявил об уходе Гбамена
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Московский ЦСКА объявил об уходе полузащитника Жан-Филиппа Гбамена, который выступал за команду на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит английскому «Эвертону».
«Жан-Филипп Гбамен покидает ПФК ЦСКА по окончании сезона. С игроком завершается арендное соглашение.
Мы благодарим Гбамена за яркую игру в составе красно-синих и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба армейцев на официальном клубном сайте.
Напомним, 26-летний Гбамен присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно, перейдя из «Эвертона» на правах аренды. Ивуарийский полузащитник провёл 12 матчей за армейцев, забил один гол, отдал две результативные передачи и получил одну награду лучшему игроку матча.
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