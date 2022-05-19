Директор по развитию РФС: при моратории на вылет из РПЛ спортивный принцип будет нарушен

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что мораторий на вылет из РПЛ является прямым нарушением спортивного принципа.

«Рабочая группа дважды собиралась очно, много раз заочно. Выслушали аргументы коллег, они действительно серьёзные. Мы их учитывали, но хотели послушать в том числе и лично, высказали свою аргументацию.



Аргументы за расширение? Этот вопрос не обсуждали. Вопрос, который рассматривает комиссия — мораторий на вылет. Но мы же не в вакууме живём. Рассказали о нашем предложении в адрес исполкома: плюсы и минусы формата будут оценены. РФС против? Без комментариев. В каждом варианте есть плюсы и минусы. Мораторий — это когда никто не вылетает и не входит. Есть ли клубы, которые это поддерживают? Тоже без комментариев. Мы считаем, что в таком формате полностью нарушается спортивный принцип. Если кто-то вылетает — это уже иные правила», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.