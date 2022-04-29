Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: РПЛ могут расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет

Источник: РПЛ могут расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет
Комментарии

Российская Премьер-Лига может быть расширена до 18 команд с введением ограниченного моратория на вылет, сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, согласно ограниченному мораторию 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьим и четвёртым клубами Футбольной национальной лиги. Отмечается, что такая концепция проведения чемпионата России рассматривается как ключевой вариант.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 26 туров находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 58 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (у бело-голубых 52 очка) и ЦСКА с 47 очками. Действующий чемпион России – «Зенит».

Новость по теме
Дюков: большинство членов исполкома считает неправильным вводить мораторий и расширять РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022