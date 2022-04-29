Источник: РПЛ могут расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет
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Российская Премьер-Лига может быть расширена до 18 команд с введением ограниченного моратория на вылет, сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.
По информации источника, согласно ограниченному мораторию 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьим и четвёртым клубами Футбольной национальной лиги. Отмечается, что такая концепция проведения чемпионата России рассматривается как ключевой вариант.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 26 туров находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 58 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (у бело-голубых 52 очка) и ЦСКА с 47 очками. Действующий чемпион России – «Зенит».
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