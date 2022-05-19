Мбаппе, Бензема, Нкунку — в составе сборной Франции на матчи Лиги наций

Сборная Франции в своих соцсетях объявила список игроков, вызванных для участия в июньских матчах Лиги наций.
Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Милан»);
Защитники: Жонатан Клосс («Ланс»), Люка Динь («Астон Вилла»), Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Марсель»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Бубакар Камара («Марсель»), Н'Голо Канте («Челси»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Монако»);
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).
Отметим, что в июне французы сыграют со сборными Дании и Австрии, а также дважды встретятся с национальной командой Хорватии.
- 19 мая 2022
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