Защитник «Сочи» и сборной России Заика: звёздная болезнь мне не грозит
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Защитник «Сочи» и сборной России Кирилл Заика вспомнил свой первый гол в Российской Премьер-Лиге.
«Первый гол в Российской Премьер-Лиге я забил «Уралу» — второй матч был в том сезоне, наша первая победа. Мой гол тогда получился неплохим — тем более приятно, что тогда родители были на стадионе, жена была. Семья всегда на арене, когда я играю, родители бывает приезжают. Помню, что забил 8 марта — жена оценила подарок. Я играл во второй лиге, в первой лиге, в РПЛ, теперь вот в сборной. Нет никакого отрыва, никакой звёздности. Я хожу по земле. Знаю, откуда я вышел и кем я стал», — сказал Заика в интервью пресс-службе сборной России.
Матч в рамках 30-го тура между «Динамо» и «Сочи» обслужит судья Владимир Москалёв.
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