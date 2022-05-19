Защитник «Сочи» и сборной России Заика: звёздная болезнь мне не грозит

Защитник «Сочи» и сборной России Кирилл Заика вспомнил свой первый гол в Российской Премьер-Лиге.

«Первый гол в Российской Премьер-Лиге я забил «Уралу» — второй матч был в том сезоне, наша первая победа. Мой гол тогда получился неплохим — тем более приятно, что тогда родители были на стадионе, жена была. Семья всегда на арене, когда я играю, родители бывает приезжают. Помню, что забил 8 марта — жена оценила подарок. Я играл во второй лиге, в первой лиге, в РПЛ, теперь вот в сборной. Нет никакого отрыва, никакой звёздности. Я хожу по земле. Знаю, откуда я вышел и кем я стал», — сказал Заика в интервью пресс-службе сборной России.

Матч в рамках 30-го тура между «Динамо» и «Сочи» обслужит судья Владимир Москалёв.