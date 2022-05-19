Глава федерации футбола Мордовии прокомментировал слухи о переезде «Ростова» в Саранск

Глава федерации футбола Мордовии Александр Егоров прокомментировал слухи о переезде «Ростова» в Саранск.



«По этому вопросу лучше общаться в «Ростов», потому что я в «Ростове» не работаю, о временном переезде ничего не слышал. К нам никто не обращался.



Мы приглашали «Ростов» на сборы в межсезонье. В Саранске хорошая инфраструктура, которая осталась после чемпионата мира. Мы звонили и приглашали на сборы «Крылья Советов», «Урал», «Нижний Новгород», команды ФНЛ. Это всё. Разговора о проведении игр «Ростова» в Саранске точно не было», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Ранее появилась информация, что футбольный клуб «Ростов» может временно переехать в Саранск. В таком случае клуб мог бы проводить свои домашние игры в этом городе.

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