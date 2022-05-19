Ян Кухта вызван в расположение сборной Чехии для подготовки к матчам Лиги наций

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта вызван в сборную Чехии для подготовки к матчам Лиги Наций. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

У чешской команды запланирован сбор с 30 мая по 13 июня. 2 июня чехи сыграют со Швейцарией, спустя 3 дня они встретятся с Испанией. Оба матча пройдут в Праге.

9 числа Кухту ждёт выезд в Португалию, а 12 июня — в Испанию.

Чешский нападающий выступает за «Локомотив» с января 2022 года, куда перешёл из пражской «Славии» за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Кухта сыграл в девяти матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.