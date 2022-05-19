Моуринью: людям ещё долго придется ждать моего ухода!

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём будущем и сравнил себя с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти.



«Думаю, в случае Анчелотти проблема в том, что, тренируя «Эвертон», Лигу чемпионов ты не сможешь выиграть. А что касается меня, то люди были уверены, что я смогу выиграть трофеи с новыми командами, но это были не те клубы, от которых все ждали побед. Но такое отношение понятно, когда ты в течение карьеры постоянно побеждаешь.



Лично меня не тревожит то, что предпочтение отдают молодым тренерам. Мы с Карло – те тренеры, которые сами решат, когда им пора заканчивать. Боюсь, людям ещё долго придется ждать моего ухода!» – цитирует Моуринью The Independent.

Сам португальский наставник недавно заявлял, что намерен остаться в «Роме» на следующий сезон.

Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок: