Моуринью: людям ещё долго придется ждать моего ухода!

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём будущем и сравнил себя с наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Думаю, в случае Анчелотти проблема в том, что, тренируя «Эвертон», Лигу чемпионов ты не сможешь выиграть. А что касается меня, то люди были уверены, что я смогу выиграть трофеи с новыми командами, но это были не те клубы, от которых все ждали побед. Но такое отношение понятно, когда ты в течение карьеры постоянно побеждаешь.
Лично меня не тревожит то, что предпочтение отдают молодым тренерам. Мы с Карло – те тренеры, которые сами решат, когда им пора заканчивать. Боюсь, людям ещё долго придется ждать моего ухода!» – цитирует Моуринью The Independent.
Сам португальский наставник недавно заявлял, что намерен остаться в «Роме» на следующий сезон.
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:
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