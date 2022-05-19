Салихова: правильным и справедливым было бы провести финал КР на стадионе «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, призвала провести финал Кубка России на домашнем стадионе красно-белых. В решающем матче «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 29 мая.



«Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк Арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей. Клубу, который делает посещаемость всем командам по всей России и рекламу всему российскому футболу. Мы бы честно отдали половину билетов на реализацию «Динамо» и прозрачно продали свою половину. Но, к несчастью, эта система не слышит ни пожелания болельщиков, ни запросы клубов», — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».