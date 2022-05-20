«Эвертон» точно не вылетит в Чемпионшип

После 37 сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ириски» набрали 39 очков. Это гарантирует команде Фрэнка Лэмпард невылет в Чемпионшип.

Ниже «Эвертона» в турнирной таблице располагаются только «Бёрнли» (35), «Лидс» (35), «Уотфорд» (23) и «Норвич» (22).

Вчера, 20 мая, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Кристал Пэлас». Финальный свисток зафиксировал на табло счёт 3:2 в пользу хозяев поле.

Игроки орлов открыли счёт в игре на 21-й минуте — отличился Жан-Филипп Матета, ему ассистировал Эберечи Эзе. Затем Джордан Айю укрепил преимущество гостей. Во втором тайме подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели отыграться — забили Майкл Кин и Ришарлисон соответственно. Победный гол на счету Доминика Калверта-Льюина.