Бензема высказался о предстоящем матче «Реала» с «Бетисом»
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался в преддверии матча 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом».
«Я очень горжусь командой. Это был очень важный месяц для нас. Мы чемпионы Испании, но чтобы хорошо подготовиться к финалу Лиги чемпионов, нам нужно продолжать хорошо играть. Команде надо обрести больше уверенности. Мы играем дома и должны радовать наших болельщиков, которые приходят на стадион, для нас это самое важное. Мы должны постараться обыграть «Бетис», — цитирует Бензема CalcioNews24.
Встреча между «Реалом» и «Бетисом» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сегодня, 20 мая. Начало — в 22:00 мск.
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