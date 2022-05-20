Бензема высказался о предстоящем матче «Реала» с «Бетисом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался в преддверии матча 38-го тура Ла Лиги с «Бетисом».



«Я очень горжусь командой. Это был очень важный месяц для нас. Мы чемпионы Испании, но чтобы хорошо подготовиться к финалу Лиги чемпионов, нам нужно продолжать хорошо играть. Команде надо обрести больше уверенности. Мы играем дома и должны радовать наших болельщиков, которые приходят на стадион, для нас это самое важное. Мы должны постараться обыграть «Бетис», — цитирует Бензема CalcioNews24.



Встреча между «Реалом» и «Бетисом» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сегодня, 20 мая. Начало — в 22:00 мск.

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