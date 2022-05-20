Широков — об уходе Дзагоева: его лидерских качеств не хватало ЦСКА на поле

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из клуба.



«Я не знаю, какое влияние он оказывал на раздевалку, на тренировочный процесс. Играл он мало, но, исходя из того, как играли армейцы, его умения и опыт пригодились бы. Но им было виднее.



Если бы он играл больше, то у ЦСКА были бы другие результаты. Возможно, он в силу здоровья не мог играть. Проявлял ли Алан лидерские качества в раздевалке в сборной? Он проявлял их на поле — это более важно. Его лидерских качеств на поле не хватало ЦСКА. Думаю, его здоровье позволяло играть по 30 минут как минимум. Это был бы существенный плюс для ЦСКА», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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