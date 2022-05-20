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Аршавин — о самом красивом голе: Левенцу, когда обокрал и в отпуск отправил

Аршавин — о самом красивом голе: Левенцу, когда обокрал и в отпуск отправил
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил свой самый красивый и памятный гол за время профессиональной карьеры, отвечая на вопросы рабочих Кольской ГМК в рамках проекта РФС «Наша смена».

«Самый красивый гол? Недавно я вот в Норильске забил, который больше всех посмотрели. Я бы не выделял какой-то гол именно по красоте, потому что их было достаточно. Гол, который запомнился, часто вспоминается, – это гол, который я забил в матче за Суперкубок. Обокрал Левенца и отправил в отпуск (смеётся). Гол «Барселоне»? Если честно, там ничего такого сложного не было, но из-за того, что он забит «Барселоне», он воспринимается по-другому», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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