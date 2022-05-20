Глава департамента судейства РФС ответил на призывы заменить судью матча «Рубин» — «Уфа»

Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на недовольство назначением судьи Сергея Иванова на матч 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Уфа». Напомним, сначала главный тренер казанцев Леонид Слуцкий назвал решение назначить Иванова на решающий матч странным, учитывая прошлые конфликты с арбитром. Позже гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов предложил заменить судью матча.

«Назначение арбитров на матчи находится исключительно в компетенции Российского футбольного союза. В заключительном туре 5 из 8 матчей имеют существенное турнирное значение, поэтому при выборе бригад арбитров должен учитываться комплекс факторов. Однако клубы не вправе вмешиваться в эту работу и выбирать «удобного» себе судью. Иванов — один из лучших рефери России, он претендует на попадание в элитную группу ФИФА, в которую также входит Сергей Карасёв и другие лучшие арбитры мира. Уверены в том, что он качественно проведёт предстоящую встречу», — приводит слова Каманцева «Спорт-экспресс».

Напомним, матч «Рубин» — «Уфа» пройдёт 21 мая в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.