«Райо Вальекано» — «Леванте»: текстовая трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 20 мая, состоится матч «Райо Вальекано» — «Леванте». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Леванте».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Помогать ему будут ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. В роли резервного рефери выступит Даниэль Паленсия Кабальеро.
«Райо Вальекано» набрал 42 очка в 37 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Леванте» (32) — на 19-м месте. Лидером и чемпионом соревнований является мадридский «Реал» (85). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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