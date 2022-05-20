«Реал Мадрид» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 20 мая, состоится матч «Реал Мадрид» — «Бетис». Встреча 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Бетис».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавит Антонио Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян и Рубен Поррас Рико.



«Реал Мадрид» набрал 85 очков в 37 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Бетис» (64) — на пятом месте. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне располагается на третьем месте.