Вратарь «Милана» Меньян стал лучшим голкипером Серии А

Вратарь «Милана» Мик Меньян стал лучшим голкипером сезона в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Контракт с голкипером рассчитан до 30 июня 2026 года. В миланском клубе Меньян выступает под 16-м номером. Игрок присоединился к новой команде в июле прошлого года.
Мик Меньян провёл 180 матчей за «Лилль» за шесть сезонов. Подопечные Кристофа Галтье стали чемпионами Франции в прошлом сезоне. В 38 матчах первенства «Лилль» с Меньяном набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1.
После 37 матчей «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 83 очка. На второй позиции находится «Интер» (81). Третье место занимает «Наполи» (76). В мае «Милан» выиграл три матча в чемпионате Италии. «Россонери» обыграли «Аталанту» (2:0), «Верону» (3:1) и «Фиорентину» (1:0).
- 20 мая 2022
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