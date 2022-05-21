Тен Хаг ждёт начала совместной работы с Роналду в «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящей совместной работе с нападающим Криштиану Роналду.



«Криштиану Роналду — настоящий победитель и потрясающий игрок. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним», — рассказал тен Хаг в видео, опубликованном на YouTube-канале «Аякса».



52-летний тен Хаг с 2017 года тренировал амстердамский «Аякс». Соглашение нидерландского специалиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2025 года.



37-летний Роналду вернулся в английскую команду летом 2021 года. В 39 матчах сезона португальский футболист забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между Роналду и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона.