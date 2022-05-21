Источник: президент «Реала» сообщил игрокам, что Мбаппе не перейдёт в «Королевский клуб»

23-летний звёздный французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не пополнит мадридский «Реал» на правах свободного агента. Об этом президент «сливочных» Флорентино Перес заявил футболистам команды в раздевалке после игры с «Бетисом» (0:0), информирует авторитетный журналист Гильем Балаге в «Твиттере».
«Мне только что передали, что Флорентино Перес сказал игрокам сегодня вечером в раздевалке, что Мбаппе не пополнит команду летом. Давайте подождём, что скажет Мбаппе, прежде чем что-либо подтверждать», — гласит публикация журналиста.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 45 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан Мбаппе выйдет на рынок свободных агентов.
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