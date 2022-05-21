Люк де Йонг: не хочу уходить из «Барселоны», я могу быть полезным
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Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг заявил, что не хочет уходить из каталонского клуба.
«Не хочу уходить из Барселоны. Я готов остаться, даже если буду сидеть в запасе. Думаю, что могу быть полезным. Я очень полюбил болельщиков этого клуба», — цитирует де Йонга Cadena SER.
Напомним, что «Барселона» арендовала 31-летнего де Йонга до конца нынешнего сезона у «Севильи». За «Барселону» де Йонг в 29 сыгранных матчах во всех турнирах забил семь голов. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.
После 37 игр «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка. В последнем туре каталонский клуб сыграет с «Вильярреалом» на домашнем поле 22 мая.
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