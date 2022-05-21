Гвардиола заявил, что у «Сити» нет причин нервничать перед матчем с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии последнего матча клуба в нынешнем сезоне АПЛ в интервью журналистам заявил, что у команды нет причин нервничать из-за этой игры.

«Я сказал нашим игрокам, что это просто футбольный матч. Сказал, не думайте о том, как мы будем счастливы или грустны, просто сосредоточьтесь на том, что мы должны сделать, чтобы победить «Астон Виллу». Иметь на один титул больше или меньше — это важно, но это всего лишь футбольный матч.

У меня такое чувство, что мы сделаем всё невероятно хорошо. Мы не должны волноваться или нервничать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в последнем туре АПЛ «Сити» у себя на поле примет «Астон Виллу». Команда Гвардиолы на данный момент возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

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