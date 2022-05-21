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Клопп подтвердил уход Ориги

Клопп подтвердил уход Ориги
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил уход бельгийского нападающего команды Дивока Ориги на пресс-конференции перед матчем 38-го тура Английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

По информации Джанлука Ди Марцио, «Милан» официально связался с представителями бельгийского форварда. Сам Ориги не против в перейти в итальянский клуб. Игрок готов подписать контракт на € 4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что форвард получил предложения ещё от трёх клубов — из АПЛ и Бундеслиги.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в шести матчах чемпионата Англии и забил три мяча. Также на его счету гол и результативная передача в семи матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в трёх матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.

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