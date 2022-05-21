Клопп подтвердил уход Ориги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил уход бельгийского нападающего команды Дивока Ориги на пресс-конференции перед матчем 38-го тура Английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
По информации Джанлука Ди Марцио, «Милан» официально связался с представителями бельгийского форварда. Сам Ориги не против в перейти в итальянский клуб. Игрок готов подписать контракт на € 4 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что форвард получил предложения ещё от трёх клубов — из АПЛ и Бундеслиги.
Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в шести матчах чемпионата Англии и забил три мяча. Также на его счету гол и результативная передача в семи матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в трёх матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.
- 21 мая 2022
-
06:54
-
06:51
-
06:32
-
06:30
-
06:03
-
05:56
-
05:40
-
05:26
-
04:56
-
04:48
-
04:45
-
04:25
-
04:20
-
04:06
-
03:46
-
03:39
-
03:21
-
03:19
-
03:02
-
02:48
-
02:42
-
02:33
-
02:16
-
02:11
-
01:55
-
01:30
-
00:55
-
00:37
-
00:25
-
00:04
-
00:01
- 20 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
23:24