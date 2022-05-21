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Клопп: у «Ливерпуля» хватает поводов для чемпионского парада. Всё равно, что подумают люди

Клопп: у «Ливерпуля» хватает поводов для чемпионского парада. Всё равно, что подумают люди
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил за проведение чемпионского парада для клуба вне зависимости от исхода розыгрышей чемпионата Англии и Лиги чемпионов.

«У нас уже хватает поводов для празднования. Завоевание Кубка английской лиги, Кубка Англии и всё, что ещё может случиться. У нас не было чемпионского парада два года назад, когда мы стали чемпионами. Я счастлив, что теперь мы можем выполнить то, что обещали. Это только для «Ливерпуля». Мне всё равно, что подумают другие люди», — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс на своей странице в социальных сетях.

Перед заключительным туром АПЛ сезона-2021/2022 «Ливерпуль» имеет в своём активе 89 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера соревнований «Манчестер Сити» на 1 очко.

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