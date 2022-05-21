Кристиан Эриксен высказался о планах на будущее

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал о планах на будущее.



«Не знаю, что ждёт меня в будущем. Я буду принимать решение, исходя из спортивных и семейных интересов. Безусловно, вариант остаться в «Брентфорде» есть. Но я ещё не решил на 100%, что буду делать. У меня есть идея, но что произойдёт, я не знаю. Но «Брентфорд» определённо является одним из вариантов», — приводит слова Эриксена BBC.



Напомним, Эриксен стал игроком «Брентфорда» в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Англии, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В услугах датского футболиста интересуются «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити».

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