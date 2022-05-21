Зинедин Зидан стал дедушкой в 49 лет
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал дедушкой в возрасте 49 лет.
У старшего сына французского специалиста Энцо и его жены супруги Карен Гонсалвеш родилась девочка. Супруги назвали дочь Сиа.
Фото: соцсети Энцо Зидана
Напомним, Энцо Зидан выступает за французский клуб «Родез», который соревнуется во второй лиге страны. У Зидана есть ещё три сына — Люка, Эльяс и Тео.
Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев. Ранее сообщалось, что французский специалист летом может стать главным тренером «Пари Сен-Жермен». Действующим главным тренером парижского клуба с января 2021 года является аргентинец Маурисио Почеттино.
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